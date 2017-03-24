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محافظ الجيزة: استعادة 2750 فدانًا من مافيا الأراضي بالواحات البحرية

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محافظ الجيزة: استعادة 2750 فدانًا من مافيا الأراضي بالواحات البحرية محافظ الجيزة: استعادة 2750 فدانًا من مافيا الأراضي بالواحات البحرية

التحرير

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نجحت محافظة الجيزة في تنفيذ 11 قرار إزالة لتعديات على أراضٍ زراعية وأملاك الدولة بمركز ومدينة الواحات البحرية.

وصرَّح المحافظ اللواء محمد كمال الدالي، في بيانٍ له، اليوم الجمعة، بأنَّ التعديات تمثَّلت في مبانٍ وأسوار وآبار مياه، أقامها المخالفون داخل زمام أراضي الاستثمار الزراعي وأملاك الدولة على مساحات إجمالية بلغت 2750 فدانًا، لافتًا إلى أنَّ تنفيذ قرارات الإزالة جاء بالتنسيق مع القوات الأمنية.

وأضاف -عقب تلقيه تقريرًا بالحملة من تيسير عبد الفتاح رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية- أنَّ الإزالات تمثَّلت في عشر مبانٍ سكنية وشقتين و14 بئر مياه سطحية ارتوازية، كما تمَّت إزالة أسوار وزراعات وشبكات رى وسواتر ترابية وعشش من النخيل.

وأكَّد رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية أنَّه تمَّ اكتشاف أحد الأنفاق، حيث تمَّ التنسيق مع قوات الأمن لإزالة النفق خشية استخدامه من المهربين والخارجين عن القانون، لافتًا إلى تنفيذ التوجيهات الصادرة باتخاذ كل الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية أملاك الدولة ومواجهة المتعدين بكل حسم.

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التحرير

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