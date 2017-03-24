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«البيئة» تنفذ حملة توعية للأطفال للتعريف بساعة الأرض

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«البيئة» تنفذ حملة توعية للأطفال للتعريف بساعة الأرض «البيئة» تنفذ حملة توعية للأطفال للتعريف بساعة الأرض

التحرير

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نفَّذت وزارة البيئة، من خلال الإدارة المركزية للإعلام، حملة توعية بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل لتعريف الأطفال بالمبادرة العالمية لإطفاء الأنوار المعروفة بساعة الأرض، وأهمية الترشيد في استهلاك الطاقة، وأهمية التعود منذ الصغر على المشاركة في القضايا البيئية للمساعدة على حلها.

وتضمَّنت الحملة، حسب بيانٍ صادرٍ عن الوزارة، اليوم الجمعة، تنفيذ مجموعة من ورش العمل في الحديقة الثقافية بالسيدة زينب لتعريف الأطفال بالمبادرة وكيفية المشاركة فيها وأهميتها، مع تنفيذ ورش عمل للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتشارك العالم الاحتفال بساعة الأرض منذ عام 2009 بإطفاء الأنوار في عدد من المعالم الرئيسية كالأهرامات والقلعة وبرج القاهرة، إلى جانب مشاركة مؤسسات المجتمع المدني وجهات مختلفة والأفراد، وذلك بإطفاء الأنوار لمدة ساعة يوم السبت الأخير من شهر مارس.

وتحتفل وزارة البيئة هذا العام بساعة الأرض غدًا في المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، لمشاركة العالم هذا الحدث البيئي الهام الذي يهدف إلى تسليط الضوء على قضية تغير المناخ وتشجيع الأفراد حول العالم لاتخاذ إجراءات تظهر دعمهم للقضية والتشجيع على ترشيد استهلاك الطاقة.

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التحرير

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