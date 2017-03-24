10 حراس ينهون صداع كلوب في ليفربول

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يعاني نادي ليفربول الإنجليزي من مشاكل كبيرة في مركز حراسة المرمى هذا الموسم، على الرغم من الفريق بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، يحتل المركز الرابع برصيد 56 نقطة، في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ليفربول يعد أكثر فريق من الأندية السبعة الكبار في البريميرليج ( تشيلسي المتصدر ثم توتنهام هوتسبير ثم مانشستر سيتي ثم ليفربول ثم مانشستر يونايتد ثم أرسنال ثم إيفرتون) تلقيًا للأهداف حيث تلقت شباك الريدز 36 هدفًا حتى الآن في 29 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما أن ليفربول بعيد عن قائمة الأندية الأكثر حفاظا على نظافة شباكها في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث ياتي تشيلسي أولآ بـ 13 مباراة، ثم توتنهام هوتسبير 12 مباراة، ثم إيفرتون 11 مباراة، ثم مانشستر يونايتد 10 مباريات، ثم ساوثهامتون وستوك سيتي 9 مباريات، ثم أرسنال ومانشستر سيتي وميدلزبره 8 مباريات، ثم برنلي وبورنموث وليفربول بـ 7 مباريات فقط.

كل ماسبق يشير إلى ضعف مركز حراسة المرمى لليفربول، علاوة على ذلك أيضًا الأرقام تشير إلى أن الألماني لوريس كاريوس صاحب الـ 23 عامًا حارس الفريق والقادم من ماينز في الصيف الماضي، شارك هذا الموسم في البريميرليج في 10 مباريات تلقت شباكه 12 هدفًا بمعدل 1.2 هدف في المباراة.

من جانبه ظهر البلجيكي سيمون مينيوليه، حارس مرمى الفريق صاحب الـ 28 عامًا، شارك هذا الموسم في البريميرليج في 19 مباراة تلقت شباكه 24 هدفًا بمعدل 1.2 هدف في المباراة أيضًا.

في ضوء ماسبق استعرضت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية 10 حراس يجب على كلوب النظر إليهم في الصيف:-

1- جو هارت

الدولي الإنجليزي، صاحب االـ 29 عامًا، المعار من مانشستر سيتي إلى تورينو الإيطالي.

2- روبيرتو خيمينيز

الإسباني خيمينيز صاحب الـ 31 عامًا، حارس إسبانيول الإسباني.

3- ياسبر سيليسين

الدولي الهولندي صاحب الـ 27 عامًا، حارس مرمى برشلونة الإسباني.

4- بيرنارد لينو

الألماني صاحب الـ 25 عامًا، حارس مرمى باير ليفركوزن.

5- فراسر فورستر

الإنجليزي صاحب الـ 29 عامًا، حارس مرمى ساوثهامتون.

6- جوردان بيكفورد

الدولي الإنجليزي صاحب الـ 23 عامًا، حارس مرمى سندرلاند.

7- أسمير بيجوفيش

الدولي البوسني صاحب الـ 29 عامًا، حارس مرمى تشيلسي.

8- دييجو لوبيز

الدولي الإسباني صاحب الـ 35 عامًا، حارس مرمى إسبانيول.

9- كاسبر شمايكل

الدولي الدنماركي صاحب الـ 30 عامًا، حارس مرمى ليستر سيتي.

10- ايكر كاسياس

الدولي الإسباني صاحب الـ 35 عامًا، حارس مرمى بورتو البرتغالي.