أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

بالفيديو.. بكاء شديد لمدرب سوريا بعد تجاوز أوزبكستان

Google+ Print
بالفيديو.. بكاء شديد لمدرب سوريا بعد تجاوز أوزبكستان بالفيديو.. بكاء شديد لمدرب سوريا بعد تجاوز أوزبكستان

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

دخل أيمن الحكيم، مدرب سوريا، في نوبة بكاء، خلال المؤتمر الصحفي، الذي أعقب فوز الفريق (1-0) على أوزبكستان، في تصفيات كأس العالم لكرة القدم، أمس الخميس.

وأنعشت سوريا، آمالها في التأهل لكأس العالم، لأول مرة في تاريخها، بعد فوزها بهدف عمر خربين، من ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة.

وقال الحكيم في المؤتمر الصحفي: "الحقيقة شعور لا يوصف. قدمنا مباراة كبيرة رغم الطقس السيء. الفوز حقق أمنيات السوريين؛ لأن هذا الفوز ليس لي، لكنه لكل السوريين".

وبعد هذه الجملة القصيرة، أجهش الحكيم في البكاء، بعدما فشل في التحكم في نفسه، عندما تحدث عن الشعب السوري.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي

بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل»

بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل»

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين

بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين