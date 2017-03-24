بالفيديو.. بكاء شديد لمدرب سوريا بعد تجاوز أوزبكستان

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

دخل أيمن الحكيم، مدرب سوريا، في نوبة بكاء، خلال المؤتمر الصحفي، الذي أعقب فوز الفريق (1-0) على أوزبكستان، في تصفيات كأس العالم لكرة القدم، أمس الخميس.

وأنعشت سوريا، آمالها في التأهل لكأس العالم، لأول مرة في تاريخها، بعد فوزها بهدف عمر خربين، من ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة.

وقال الحكيم في المؤتمر الصحفي: "الحقيقة شعور لا يوصف. قدمنا مباراة كبيرة رغم الطقس السيء. الفوز حقق أمنيات السوريين؛ لأن هذا الفوز ليس لي، لكنه لكل السوريين".

وبعد هذه الجملة القصيرة، أجهش الحكيم في البكاء، بعدما فشل في التحكم في نفسه، عندما تحدث عن الشعب السوري.