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نجم ألمانيا يقرر الاعتزال نهاية الموسم

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نجم ألمانيا يقرر الاعتزال نهاية الموسم نجم ألمانيا يقرر الاعتزال نهاية الموسم

التحرير

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قرر الألماني صاحب الأصول البرازيلية كيفن كوراني، لاعب الألماني السابق ولاعب فريق هوفنهايم الحالي، اعتزاله كرة القدم نهائيا بنهاية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية، أن اللاعب قرر إنهاء مسيرته نهاية الموسم الحالي لارتباطه بأمور أخرى غير كرة القدم، على حد قوله "لقد تخطيت الـ 35 عاما وأظن أنني قد انتهيت من كرة القدم وسأتفرغ لأشياء أخرى".

كوراني قضى مسيرة طويلة مع الأندية حيث لعب مع فريق شالكة في الفترة من 2005 حتى 2010 سجل فيها 71 هدفا، ثم لعب في دينامو موسكو الروسي في الفترة من 2005 وحتى 2015 وسجل فيها 50 هدفا، ويلعب حاليا في صفوف هوفنهايم الألماني ولكنه لم يسجل أي أهداف.

كما شارك مع المنتخب الألماني للمرة الأولى عام 2003 وكان في قائمة ألمانيا لكأس العالم 2006 ويورو 2004 و 2008، ولعب 52 مباراة في صفوف المانشافت سجل فيها 19 هدفا.

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التحرير

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