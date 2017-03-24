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توقيف مشتبه بهما آخرين ليلا في اطار التحقيق حول هجوم لندن

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توقيف مشتبه بهما آخرين ليلا في اطار التحقيق حول هجوم لندن توقيف مشتبه بهما آخرين ليلا في اطار التحقيق حول هجوم لندن

مصراوي Masrawy

وردة تكريمية لضحايا اعتداء لندن امام قصر ويستمنستر

(أ ف ب): 

أوقفت الشرطة البريطانية شخصين ليل الخميس إلى الجمعة في عملية وصفتها بأنها "كبيرة" في إطار التحقيق حول اعتداء لندن.

وقال قائد شرطة مكافحة الارهاب مارك راولي للصحفيين أن ذلك يرفع عدد الموقوفين إلى تسعة بعد يومين من الاعتداء الذي أوقع أربعة قتلى عدا منفذه.

وأضاف راولي أن منفذ الاعتداء يدعى ادريان راسل وهو اسمه بالولادة، بعد أن أعلن الخميس أنه يدعى خالد مسعود مشيرا إلى أن المنفذ كان يستخدم "عدة اسماء".

وأوضح أن الشرطة نفذت أكثر من 12 عملية دهم وضبط 2700 قطعة بما يشمل "كميات كبرى من معلومات الكمبيوتر"، وتحاول تحديد ما إذا كان قام آخرون "بتشجيع أو توجيه ودعم" منفذ الهجوم.

وتبنى تنظيم داعش الخميس الهجوم.

وأضاف قائد شرطة مكافحة الإرهاب أن "50 شخصا على الاقل" اصيبوا بجروح حين صدم مسعود بسيارته المارة على جسر ويستمنستر، قبل أن يطعن شرطيا ويقتله أمام البرلمان البريطاني ويقتل برصاص شرطي آخر.

وكان رجل يبلغ من العمر 75 عاما توفي متأثرا باصابته في المستشفى الخميس لترتفع حصيلة الهجوم إلى أربعة قتلى.

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