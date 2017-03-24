القبض على كمين شرطة "مزيف" لسرقة المواطنين في منشأة ناصر

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الجمعة، لغز سرقة مليون جنيه من موظفين بشركة مواد غذائية، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أربعة أشخاص ادعوا أنهم رجال شرطة.

كان قسم شرطة منشأة ناصر ، تلقى بلاغا من "عزت ص.ب"، "أحمد ر.س"- موظفين بإحدى شركات المواد الغذائية بأنهما عقب تحصلهما على مبلغ مالي قدره "مليون جنيه" من أحد عملاء الشركة بدائرة قسم الشرابية، اعترض طريقهما سيارة بدون لوحات معدنية وترجل منها ثلاثة أشخاص أدعوا أنهم رجال شرطة وطلبوا منهما الاطلاع على تحقيق شخصيتهما، وحضر شخصين آخرين يستقلان دراجة نارية قام أحداهما برش مادة عليهما نتج عن ذلك إصابتهما بحالة عدم اتزان ، ثم قام أحدهم بالاستيلاء على مفتاح السيارة قيادتهما ، والهاتف المحمول الخاص بالأول ، والمبلغ المشار إليه ، ولاذوا جميعاً بالفرار.

تم تشكيل فريق بحث ، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من "محمود م.س" 28 سنة ،مقاول ، و"مؤمن ع.ح" 33 سنة سائق ، "محمد ص.ب" 30 سنة جزار ، و"مصطفى م.م" 35 سنة ، جميعهم مقيمين بدائرة قسم الشرابية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول والثاني والثالث، حال قيادتهم السيارة رقم (ص أ ص 297 مصر – ملك وقيادة الثالث، والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الرابع، وتم بإرشادهم ضبط مبالغ مالية قدرها "264 ألف جنيه بمسكن الأول ، ومبلغ 54 ألف جنيه بمسكن الثالث" وتبين قيام الثاني بسداد مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه كان مدين بها لأحد أقاربه ، وباقي المبلغ مع المتهم الرابع "الهارب".

باستدعاء المجنى عليهما تعرفا عليهم، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.