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النيابة الإدارية تكشف وقائع فساد بمستشفى قفظ في قنا

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مصراوي Masrawy

النيابة الإدارية تكشف وقائع فساد بمستشفى قفظ (1)النيابة الإدارية تكشف وقائع فساد بمستشفى قفظ (1)

النيابة الإدارية تكشف وقائع فساد بمستشفى قفظ (2)النيابة الإدارية تكشف وقائع فساد بمستشفى قفظ (2)

النيابة الإدارية تكشف وقائع فساد بمستشفى قفظ (3)النيابة الإدارية تكشف وقائع فساد بمستشفى قفظ (3)

النيابة الإدارية تكشف وقائع فساد بمستشفى قفظ (4)النيابة الإدارية تكشف وقائع فساد بمستشفى قفظ (4)

النيابة الإدارية تكشف وقائع فساد بمستشفى قفظ (5)النيابة الإدارية تكشف وقائع فساد بمستشفى قفظ (5)

النيابة الإدارية تكشف وقائع فساد بمستشفى قفظ (6)النيابة الإدارية تكشف وقائع فساد بمستشفى قفظ (6)

النيابة الإدارية تكشف وقائع فساد بمستشفى قفظ (7)النيابة الإدارية تكشف وقائع فساد بمستشفى قفظ (7)

النيابة الإدارية تكشف وقائع فساد بمستشفى قفظ (8)النيابة الإدارية تكشف وقائع فساد بمستشفى قفظ (8)

النيابة الإدارية تكشف وقائع فساد بمستشفى قفظ (9)النيابة الإدارية تكشف وقائع فساد بمستشفى قفظ (9)

النيابة الإدارية تكشف وقائع فساد بمستشفى قفظ (10)النيابة الإدارية تكشف وقائع فساد بمستشفى قفظ (10)

النيابة الإدارية تكشف وقائع فساد بمستشفى قفظ (11)النيابة الإدارية تكشف وقائع فساد بمستشفى قفظ (11)

النيابة الإدارية تكشف وقائع فساد بمستشفى قفظ (12)النيابة الإدارية تكشف وقائع فساد بمستشفى قفظ (12)

النيابة الإدارية تكشف وقائع فساد بمستشفى قفظ (13)النيابة الإدارية تكشف وقائع فساد بمستشفى قفظ (13)

النيابة الإدارية تكشف وقائع فساد بمستشفى قفظ (14)النيابة الإدارية تكشف وقائع فساد بمستشفى قفظ (14)

النيابة الإدارية تكشف وقائع فساد بمستشفى قفظ (15)النيابة الإدارية تكشف وقائع فساد بمستشفى قفظ (15)

النيابة الإدارية تكشف وقائع فساد بمستشفى قفظ (16)النيابة الإدارية تكشف وقائع فساد بمستشفى قفظ (16)

النيابة الإدارية تكشف وقائع فساد بمستشفى قفظ (17)النيابة الإدارية تكشف وقائع فساد بمستشفى قفظ (17)

النيابة الإدارية تكشف وقائع فساد بمستشفى قفظ (18)النيابة الإدارية تكشف وقائع فساد بمستشفى قفظ (18)

النيابة-الإدارية-تكشف-وقائع-فساد-بمستشفى-قفظ-(1)النيابة-الإدارية-تكشف-وقائع-فساد-بمستشفى-قفظ-(1)

قنا - أبو المعارف الحفناوي:

كشفت معاينة النيابة الإدارية بقنا، وجود نقص في الأطباء والتمريض، والأمصال الضرورية، فضلًا عن الحصول على ثمن تذكرة العلاج من المرضى دون توقيع الكشف الطبي عليهم، داخل مستشفى قفط بقنا.

ورصدت النيابة الإدارية، داخل المستشفى، عيادات مغلقة، وأقسام مجهزة على أعلى مستوى مثل العناية المركزة التي لم يتم استخدامها منذ 2014، وعدم نظافة المستشفى ووجود عمال، ونقص في الأدوية، وغلق غرفة الأشعة، وعدم تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمرضى.

جاء ذلك بناء على توجيهات المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، لفريق من مستشاري قنا القسم الثالث برئاسة المستشار عمر محمد عبداللطيف نائب رئيس الهيئة، وعضوية كل من المستشارين سامح وزيري، ومصطفى الباز، رئيسا النيابة، ومحمد منصور ومحمد هشبول الأنصاري، وكلاء النيابة، لزيارة مستشفى قفط لمعاينتها.

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