بالصور.. محافظ المنيا بمؤتمر طبي: "الروماتيزم" يعرقل "عجلة التنمية"

المنيا - ريمون الراوي:

افتتح عصام البديوي محافظ المنيا، اليوم الجمعة، المؤتمر الواحد والعشرين للروماتيزم والتأهيل، الذي تنظمه كلية الطب بجامعة المنيا، بالتعاون مع جمعية "مصر العليا للأمراض الروماتيزمية والتأهيل والمناعة".

حضر المؤتمر الدكتور محمد جلال، نائب رئيس جامعة المنيا، والدكتور حسني عبد الغني، عميد كلية الطب، والدكتور أحمد عبد الناصر، رئيس قسم الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي بالجامعة، والدكتور أيمن فاروق، رئيس جمعية مصر العليا للروماتيزم.

أعرب المحافظ عن أمنياته أن تكتمل عملية تطوير المنظومة الصحية على مستوى مراكز المحافظة بنهاية عام 2018 ، من خلال إعداد الكوادر الطبية المؤهلة خاصة في التخصصات الدقيقة، وتحويل مستشفيات التكامل واستخدامها كمراكز تخصصية ومعاهد تدريب ومراكز لطب الأسرة، الأمر الذي يتطلب دعم وتضافر جميع الجهود من الجهات المعنية بذلك من أجل تقديم خدمة صحية وعلاجية تليق بالمواطن.

ولفت المحافظ إلي أن طبيعة مرض الروماتيزم وأعراضه تؤثر بشكل أساسي على حركة وصحة المواطن، واصفًا المرض بـ"المزعج"، حيث يقلل من إنتاجية المواطن، أثناء عمله والذي يؤثر بالسلب على دفع عجلة التنمية، مشيرًا إلى أهمية قسم الروماتيزم والتأهيل بجامعة المنيا في تقديم العلاج والتوعية للمواطنين بالمرض بكيفية التعامل.

ويناقش المؤتمر الأمراض الروماتيزمية وأعراضها وعلاقتها باعتلال الرئة والإجهاض المتكرر، كما يتم تخصيص مجموعة من الجلسات لعرض نتائج احدث الأبحاث في مجال الأمراض الروماتيزمية.