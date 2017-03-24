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بالصور.. وزير الأوقاف يفتتح "مسجد الصحابة" بالسوق التجاري في شرم الشيخ

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مصراوي Masrawy

وزير الأوقاف يفتتح مسجد الصحابة بالسوق التجاري في شرم الشيخ (1)وزير الأوقاف يفتتح مسجد الصحابة بالسوق التجاري في شرم الشيخ (1)

وزير الأوقاف يفتتح مسجد الصحابة بالسوق التجاري في شرم الشيخ (2)وزير الأوقاف يفتتح مسجد الصحابة بالسوق التجاري في شرم الشيخ (2)

وزير الأوقاف يفتتح مسجد الصحابة بالسوق التجاري في شرم الشيخ (3)وزير الأوقاف يفتتح مسجد الصحابة بالسوق التجاري في شرم الشيخ (3)

وزير الأوقاف يفتتح مسجد الصحابة بالسوق التجاري في شرم الشيخ (4)وزير الأوقاف يفتتح مسجد الصحابة بالسوق التجاري في شرم الشيخ (4)

وزير الأوقاف يفتتح مسجد الصحابة بالسوق التجاري في شرم الشيخ (5)وزير الأوقاف يفتتح مسجد الصحابة بالسوق التجاري في شرم الشيخ (5)

وزير الأوقاف يفتتح مسجد الصحابة بالسوق التجاري في شرم الشيخ (6)وزير الأوقاف يفتتح مسجد الصحابة بالسوق التجاري في شرم الشيخ (6)

وزير الأوقاف يفتتح مسجد الصحابة بالسوق التجاري في شرم الشيخ (7)وزير الأوقاف يفتتح مسجد الصحابة بالسوق التجاري في شرم الشيخ (7)

وزير الأوقاف يفتتح مسجد الصحابة بالسوق التجاري في شرم الشيخ (8)وزير الأوقاف يفتتح مسجد الصحابة بالسوق التجاري في شرم الشيخ (8)

وزير الأوقاف يفتتح مسجد الصحابة بالسوق التجاري في شرم الشيخ (9)وزير الأوقاف يفتتح مسجد الصحابة بالسوق التجاري في شرم الشيخ (9)

جنوب سيناء - أحمد السيد:

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، مسجد الصحابة بالسوق التجاري القديم بمدينة شرم الشيخ.

وأدى وزير الأوقاف شعائر صلاة الجمعة بالمسجد، وذلك بحضور اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، وعدد من الوزراء، والمحافظين، ونواب البرلمان، وشيوخ قبائل سيناء، وعدد من الشخصيات العامة، وكان موضوع الخطبة بعنوان "سماحة الإسلام ونبذه لكل ألوان العنف".

ويعتبر مسجد الصحابة، بالسوق التجاري القديم بمدينة شرم الشيخ، تحفة معمارية، حيث أقيم على الطراز العثماني وأصبح قبلة للسائحين الأجانب، حتى قبل الانتهاء من إنشائه، ويقوم المرشدون السياحيون بدعوة كل الأفواج السياحية التى يرافقونها للاستمتاع بروعة الفني الإسلامي، وقضاء وقت ممتع والتقاط صور له.

ومسجد الصحابة هو ثاني أكبر المساجد في مدينة شرم الشيخ بعد مسجد المصطفى الموجود بحي النور، ويضم مئذنتين ارتفاعهما 76 مترًا، وعدد كبير من القباب ويستوعب أكثر من 3 آلاف مصلٍ، وصحنه الرئيسي يبلغ ارتفاعه 37 مترًا، ويسع 800 مصل، ومساحته الكلية 1800 متر.

ويوجد داخل المسجد رواقًا سفلي به مظلتين للصلاة في أول دور، و36 حماما ودورة مياه، بجانب المباني الخدمية والوحدات التجارية.

يشار إلى أن مسجد الصحابة فكرة وتصميم المعماري فؤاد توفيق حافظ.

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