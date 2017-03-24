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الصور الأولى لموقع انفجار "المعادي".. والتحريات: الضحايا من أسرة واحدة

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مصراوي Masrawy

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انفجار المعادي (5)انفجار المعادي (5)

انفجار المعادي (6)انفجار المعادي (6)

انفجار المعادي (7)انفجار المعادي (7)

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كتب ـ علاء عمران:

رصدت عدسة مصراوي، الصور الأولى لموقع انفجار عبوة ناسفة، صباح اليوم الجمعة، بشارع الجزائر في منطقة المعادي.

وأعلن مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، مصرع مواطن وإصابة 3 من أفراد أسرته إثر انفجار جسم معدني بالمعادي.

وقال مسئول مركز الإعلام الأمني - فى بيان صادر عن وزارة الداخلية، حصل مصراوي على نسخة منه، اليوم الجمعة، أن الأجهزة الأمنية بالقاهرة تلقت بلاغا صباح اليوم بسماع دوى بشارع الجزائر بمنطقة المعادي، مشيرا إلى أنه تم على الفور انتقال القيادات الأمنية ورجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات لمحل البلاغ.

وأضاف أنه تبين من خلال الفحص أنه أثناء قيام المدعو حمادة عبدا لعاطى عبد الظاهر "35سنة" حارس العقار رقم 14/5 الشطر السابع بشارع الجزائر بالمعادي، بأعمال النظافة بالحديقة الملحقة بالعقار، عثر على جسم معدني غريب وبالعبث به انفجر؛ ما أسفر عن وفاته وإصابة كل من زوجته عفاف ج.ع (31 سنة) ونجليه كريم واسلام، بشظايا متفرقة بالجسم، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

وأكد مسئول مركز الإعلام الأمني أنه تم تأمين المنطقة وعمل كردون أمني، ويجرى تمشيط المنطقة محل الحادث للوقوف على خلفياته، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بانفجار عبوة ناسفةبشارع الجزائر بضاحية المعادى، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وعلى الفور انتقل اللواء علاء عبد الظاهر، نائب مدير الحماية المدنية وخبراء المفرقعات، إلى موقع الانفجار وتم فرض كردون أمني في المنطقة.

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