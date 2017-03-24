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عودة رباعي الأهلي وغياب صالح جمعة

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عودة رباعي الأهلي وغياب صالح جمعة عودة رباعي الأهلي وغياب صالح جمعة

التحرير

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عاد رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمشاركة في تدريبات الفريق صباح اليوم، بعد حصوله على إذن بالغياب عن الجزء الجماعي منها أمس بسبب الام الأسنان وإكتفى بتدريبات بدنية في الجيم.

وواصل ربيعة تدريبات التأهيل البدني تحت إشراف الكابتن طارق عبد العزيز، صباح اليوم الجمعة، على هامش استعداد الفريق لاستئناف مبارياته في مسابقة الدوري خلال الأيام القادمة.

فيما شارك مسعد عوض في تدريبات حراس مرمى الفريق، بعد أن حصل على إذن بالغياب عن التدريبات أمس الخميس.

وأدى مؤمن زكريا، فقرات تأهيل بدني على هامش المران، وخاض اللاعب الفقرات البدنية الجماعية، وبعدها أدى فقرات تأهيل بدني تحت اشراف الكابتن محمد ابوالعلا مخطط أحمال الفريق لتجهيزه بشكل أكبر.

وأدى وليد سليمان فقرات في الجيم، بعد أن غاب عن تدريبات الفريق الجماعية أمس الخميس بعد الحصول على موافقة من الجهاز الفني.

وغاب صالح جمعة عن المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية، حيث اشتكى اللاعب من الام بسبب مغص اشتكى منه صباح اليوم وخضع لجلسة تأهيل بدني في الجيم بعد تعذر مشاركته في التدريبات الجماعية.

وشارك حسام غالي كابتن الفريق في تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم الجمعة بعد تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

ويعود الفريق للتدريبات عصر غدًا السبت في إطار الاستعداد لمواجهة سكر الحوامدية الودية التي يخوضها الفريق عصر الأحد.

ويستعد الاهلي لمواجهة الداخلية المقرر لها 1 ابريل القادم عقب استئناف مسابقة الدوري الممتاز.

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التحرير

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