أرقام لا تفوتك من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2018

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شهدت الساحرة المستديرة في الآونة الأخيرة تطورًا هائلآ في الجانب الرقمي والإحصائي، أضفى جمالآ ورونقًا بدوره على شغف وتعلق الجماهير بكرة القدم، ومع ظهور العديد من المواقع المتخصصة في مجال الإحصائيات مثل "أوبتا" و"سكواكا" سنستعراض أبرزها وفقا للأحداث الرياضية اليومية في السطور التالية كالأتي:-

1- منتخب بوليفيا عادل رقم لوكسمبورج القياسي (53 مباراة) بأطول سلسلة مباريات متتالية خارج أرضه دون فوز في تصفيات كأس العالم.

2- خميس رودريجيز اشترك بـ 4 أهداف في آخر 4 مباريات على أرضه في تصفيات كأس العالم 2018.

3- منتخب كولومبيا فاز كل مبارياته الستة على أرضه ضد بوليفيا في تصفيات كأس العالم، بنتيجة كلية 14-0.

4- كافاني سجل في كل مبارياته الأربعة الأخيرة في تصفيات كأس العالم على ملعب سينتناريو (6 أهداف).

5- كافاني عادل رقم دييجو فورلان (15 هدفًا) كثاني أفضل هداف أوروجواياني في تاريخ تصفيات كأس العالم، بعد لويس سواريز (19).

6- إدينسون كافاني سجل 44 هدف في 45 مباراة في كل البطولات هذا الموسم مع باريس والأوروجواي.

7- جونزالو خارا هو ثالث لاعب يخوض 100 مباراة دولية مع منتخب تشيلي، بعد كلاوديو برافو (111) وأليكسيس سانشيز (107).

8- من أهداف ليونيل ميسي الـ11 الأخيرة في تصفيات كأس العالم؛ 8 جاءت من كرات ثابتة (5 ركلات جزاء، 3 ركلات حرة).

9- ليونيل ميسي (58 هدفًا) هو ثالث أفضل هداف في تاريخ منتخبات أمريكا الجنوبية، بعد بيليه (77) ورونالدو (62).

10- ميسي عادل رقم مارسيلو سالاس (18 هدفًا) كثالث أفضل هداف في تاريخ تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، بعد كريسبو وسواريز (19).

11- نيمار اشترك بـ11 هدف في 9 مباريات في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2018 (سجل 5 وصنع 6)، أكثر من أي لاعب آخر.

12- باولينيو هو أول لاعب زائر يسجل هاتريك ضد الأوروجواي في ملعب سنتناريو في تاريخ تصفيات كأس العالم.

13- باولينيو هو ثالث برازيلي يسجل هاتريك خارج أرضه في تصفيات كأس العالم، بعد توستاو (1969 ضد فنزويلا) وروماريو (2000 ضد فنزويلا).

14- منتخب البرازيل فاز كل مبارياته الـ8 مع المدرب تيتي (سجل 22 هدف وتلقى 2 فقط)، وحافظ على نظافة شباكه في 6 منها.

15- باولينيو سجل 4 أهداف في مبارياته الـ3 الأخيرة مع البرازيل، بعد أن سجل 3 فقط في مبارياته الدولية الـ30 السابقة.

16- باولينيو سجل هاتريك للمرة الأولى في مسيرته.

17- البرازيل هو المنتخب الأمريكي الجنوبي الوحيد الذي لم ينجح أوسكار تاباريز بالتغلب عليه أثناء قيادته للأوروجواي (تعادل 2 وخسر 5).

18- تيتي هو أول مدرب يفوز 7 مباريات متتالية في تاريخ تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.



19- نيمار اشترك بـ11 هدف في 6 مباريات خاضها مع منتخب البرازيل في عهد المدرب تيتي (سجل 5 وصنع 6).

20- البرازيل هو أول منتخب زائر في تاريخ تصفيات كأس العالم يقلب تأخره إلى فوز في الأوروجواي.

21- للمرة الثانية في تصفيات كأس العالم، البيرو تتجنب الهزيمة بعد تأخرها 0-2، كلاها ضد فنزويلا في تصفيات روسيا 2018.

22- الأرجنتين هو أول منتخب في تاريخ تصفيات كأس العالم يتغلب على تشيلي 10 مرات (تعادل 3 وخسر 1).

23- منتخب الأرجنتين حصد 15 من أصل 18 نقطة ممكنة مع ليونيل ميسي في تصفيات كأس العالم 2018 (83%)، مقابل 7 من 21 من دونه (33%).