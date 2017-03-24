«لف وارجع تاني».. زيدان كتالوني وسيميوني مدريدي

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لم يتخيل أي مشجع لكرة القدم في الوقت الحالي أن يرى أي من زين الدين زيدان أو دييجو سيميوني في برشلونة، ولكنه الأمر الذي كان قريب للغاية من الحدوث في الماضي قبل أن يصلا إلى ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على الترتيب، حسبما أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وبدورها استعرضت الصحيفة "الإسبانية" أبرز التصريحات التي أدلى بها نجوم الكرة في السابق ولم يوفوا بها فيما بعد كالأتي:

1- رافائيل ماركيز

نجح اللاعب المكسيكي في الانضمام لصفوف برشلونة في أوج توهج العملاق الكتالوني وذلك في عام 2003 قبل أن يغادر كامب نو في عام 2010 بعد الفوز بكل البطولات الممكنة، إلا أنه في حوار سابق مع الصحيفة الإٍسبانية قبل انضمامه إلى برشلونة أكد على رغبته في اللعب لريال مدريد بل ورفع قميص الفريق الملكي أمام المصورين.

2- دييجو سيميوني

أكد المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني في الكثير من التصريحات الصحيفة بأنه يستحيل أن يدرب ريال مدريد مستقبلا بعدما أصبح رمزا للغريم أتلتيكو مدريد، وقبل أن يلعب الأرجنتيني في صفوف أتلتيكو لعب في صفوف إشبيلية بين عامي 1992- 1994 وصرح حينها تصريحه التاريخي الذي قال فيه بأنه لن يغادر إشبيلية إلا تجاه ريال مدريد، مشيرا إلى أنه كلاعب محترف يبقى حلمه أن يلعب في صفوف الفريق الأفضل في العالم.

3- زين الدين زيدان

يعتبر زين الدين زيدان رمزا لريال مدريد لما فعله كلاعب في السابق وكمدرب في الوقت الحالي بعدما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا كلاعب وكمدرب مع الفريق الملكي، ولكن اللافت في النظر أنه قبل انضمام زيدان إلى ريال مدريد لم يكن ينظر إلى برشلونة كعدو، حيث صرح أثناء تواجده في صفوف يوفنتوس أنه يوجد ناديين فقط في إسبانيا هما ريال مدريد وبرشلونة ويفضل أن ينضم للفريق الكتالوني في المستقبل، مشيرا حينها أنه عندما كان صغيرا كان يعشق يوفنتوس وبرشلونة وربما يجد نفسه في المستقبل لاعبا في الكامب نو.

4- أندريس إنيستا

بكل تأكيد ينظر الجميع إلى أندريس إنيستا باعتباره أحد أفضل المواهب التي أفرزتها أكاديمية لاماسيا الخاصة ببرشلونة، وحمل شارة قيادة الفريق الكتالوني في جميع الفئات السنية وتوج مع البرسا بجميع الألقاب الممكنة، إلا أنه صرح وهو لاعب شاب بأنه يفضل ريال مدريد ويعتبر من كبار مشجعيه.

5- لوكا مودريتش

عندما كان لوكا مودريتش لاعبا في صفوف دينامو زغبر الكراوتي في عام 2008، قارنه الكثيرون بأسطورة كرة القدم الهولندية يوهان كرويف.

وحينها أجرى حوارا مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" وحمل قميص برشلونة وقال إنه قضى رفقة صديقته أسبوعا لا ينسى في مدينة برشلونة وذهب لتشجيع الفريق الكتالوني في مباراة أمام إسبانيول مبديا رغبته في اللعب لصفوف البرسا.