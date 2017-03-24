تاباريز: سقوطنا أمام البرازيل مؤلم للغاية

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صرح أوسكار تاباريز المدير الفني لمنتخب أوروجواي، أنه حزين بالطبع للنتيجة التي سقط بها منتخبه أمام البرازيل، ولكن هذه هي كرة القدم وأنه لا يجب على منتخب بلاده القلق كثيرا حيال المستقبل.

وسقطت أوروجواي أمام نظيرتها البرازيل بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهم على ملعب سينتيناريو في أوروجواي، لحساب تصفيات امريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وقال تاباريز في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لا يجب القلق كثيرا حيال المستقبل، والتصفيات مازالت مستمرة، ولكن الهزيمة تؤلم وجميعنا لا نشعر بحالة جيدة عندما لا نستطيع تحقيق ما نريد".

الجدير بالذكر أن البرازيل تصدرت بها الفوز تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 30 نقطة متقدمة بسبع نقاط على أوروجواي صاحبة الوصافة.