أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

تاباريز: سقوطنا أمام البرازيل مؤلم للغاية

Google+ Print
تاباريز: سقوطنا أمام البرازيل مؤلم للغاية تاباريز: سقوطنا أمام البرازيل مؤلم للغاية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

صرح أوسكار تاباريز المدير الفني لمنتخب أوروجواي، أنه حزين بالطبع للنتيجة التي سقط بها منتخبه أمام البرازيل، ولكن هذه هي كرة القدم وأنه لا يجب على منتخب بلاده القلق كثيرا حيال المستقبل.

وسقطت أوروجواي أمام نظيرتها البرازيل بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهم على ملعب سينتيناريو في أوروجواي، لحساب تصفيات امريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وقال تاباريز في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لا يجب القلق كثيرا حيال المستقبل، والتصفيات مازالت مستمرة، ولكن الهزيمة تؤلم وجميعنا لا نشعر بحالة جيدة عندما لا نستطيع تحقيق ما نريد".

الجدير بالذكر أن البرازيل  تصدرت بها الفوز تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 30 نقطة متقدمة بسبع نقاط على أوروجواي صاحبة الوصافة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل

فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي