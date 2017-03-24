تيتي يشيد بشخصية البرازيل أمام الأوروجواي

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أشاد مدرب المنتخب البرازيلي تيتي، بشخصية لاعبي الفريق وذلك عقب تغلبهما فجر اليوم على منتخب الأوروجواي في مونتيفيديو بنتيجة عريضة 4-1، ليعزز السليساو صدارة التصفيات وتقترب البرازيل كثيرا من الوصول إلى مونديال روسيا 2018.

وأوضح تيتي أنه من الصعب للغاية اللعب وتحقيق الانتصار في الأوروجواي، في ظل الأجواء الصعبة والشحن الجماهيري الكبير.

وأشار تيتي إلى أنه إذا حرص أي منتخب على اللعب بشكل دفاعي أمام الأوروجواي والاستسلام للضغط الجماهيري، فأنه سيخسر المباراة بكل تأكيد، ولكن أن يتمكن المنتخب البرازيلي من العودة من التأخر بهدف نظيف للفوز برباعية فهو أمر مذهل يظهر الشخصية القوية التي يتمتع بها الفريق في الوقت الحالي.

وأضاف تيتي بأنه يدرك كثيرا أن الأوروجواي فقدت الكثير من قوتها لغياب نجم الفريق لويس سواريز، إلا أن ذلك لا يخفي حقيقية المستوى الفني العالي الذي قدمه لاعبو البرازيل في المباراة.