بعد زيادة تذكرة المترو.. وزير النقل: اقتراض مليار يورو لتطوير الخط الأول

كتب – عبدالله قدري:

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إن الوزارة في حاجة إلى تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق (المرج – حلوان)، مؤكدًا أنه سيتم اقتراض مليار يورو من وكالة التنمية الفرسية وبنك الإعمار الأوروبي.

وأكد في تصريحات لقناة أون تي في، الجمعة، أن هذا القرض سيكون جزءًا منه بالجنيه المصري، يتم تسديده على عامين، وجزء آخر بالعملة الأجنبية، لا يقل عن مليار يورو.

وكان مجلس الوزراء وافق رسميًا، الخميس، على قرار وزارة النقل، برفع تذكرة مترو الأنفاق بدءًا من صباح الغد الجمعة، وذلك بجنيهيّن للتذكرة الكاملة لجميع خطوط المترو.

وقال وزير النقل والمواصلات، هشام عرفات، إن القرار ينص على أن الفئات المستثناة لها نصف تذكرة بقيمة جنيه ونصف، وأن ذوي الاحتياجات الخاصة قيمة التذكرة لهم جنيه فقط.