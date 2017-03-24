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فريد الديب: مبارك خرج من مستشفى المعادي وعاد إلى منزله

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فريد الديب: مبارك خرج من مستشفى المعادي وعاد إلى منزله فريد الديب: مبارك خرج من مستشفى المعادي وعاد إلى منزله

مصراوي Masrawy

الرئيس الأسبق حسني مبارك

كتب - أحمد جمعة:

قال المحامي فريد الديب، إن الرئيس الأسبق حسني مبارك خرج من مستشفى المعادي العسكري، صباح اليوم الجمعة.

وأضاف الديب في تصريحات خاصة لمصراوي، أن مبارك سيستقر في منزله قرب ميدان هليوبوليس بمصر الجديدة.

كان المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، قرر منتصف الشهر الجاري، إخلاء سبيل مبارك والإفراج عنه، بعد أن تم اعتماد فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها على ذمة قضية قتل المتظاهرين، ضمن عقوبة السجن بحقه في قضية "قصور الرئاسة".

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مصراوي Masrawy

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