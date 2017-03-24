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سيات تخطط لاستثمار نجاح «أتيكا» بسيارة دفع رباعي جديدة

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سيات تخطط لاستثمار نجاح «أتيكا» بسيارة دفع رباعي جديدة سيات تخطط لاستثمار نجاح «أتيكا» بسيارة دفع رباعي جديدة

التحرير

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أكدت شركة سيات الإسبانية التابعة للمؤسسة العملاقة "فولكس فاجين" الألمانية، أنها بصدد استثمار نجاح سياراتها الرياضية التي تعمل بالدفع الرباعي خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنها ستقوم بطرح إصدار ثالث منها.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة اليابانية، لوكا دي ميو، إن سيات تسعى في الوقت الحالي للنمو واستثمار النجاحات التي حققتها في الآونة الأخيرة، بعد نجاحها في إصدار سيارتها الكروس أوفر "أتيكا" وشقيقتها الصغرى "أرونا".

وأوضح الرئيس التنفيذي لسيات، أن الشركة حققت أرباخ بمقدار 143 مليون يورو خلال عام 2016، وهو ما جاء مخالفًا لتوقعات نهاية 2015، والتي استندت إلى خسائر سيات في العام نفسه وبلغت 7 ملايين يورو.

وتأمل الشركة الإسبانية استغلال الطفرة الموجودة في قطاع السيارات الرياضية ذات الدفع الرباعي، والتي تلقى قبولًا واضحًا في العديد من الأسواق العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.


 

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التحرير

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