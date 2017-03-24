جيب تبقي على النسختين القديمة والجديدة من سيارتها «كومباس» في الأسواق

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلنت شركة "جيب" الأمريكية المتخصصة في مجال صناعة السيارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV" التى تنتمي للطراز "4X4"، أنها ستحافظ على سيارتها كومباس بشكلها المألوف برفقة النسخة الجديدة كليًّا من السيارة.

وبحسب موقع "ذا درايف"، فإن الشركة الأمريكية ستتجه للحفاظ على النسختين في آن واحد بالأسواق العالمية، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء على خلفية إقبال الجمهور على النسخة القديمة.

ولم تحدد جيب موعد رفع الإصدار القديم من سيارتها كومباس بشكل رئيسي من الأسواق، غير أنها أكدت بقاء النسخة القديمة من السيارة طالما ظل الطلب متزايد عليها.

وعرضت جيب خلال معرض ديترويت الدولي للسيارات في الولايات المتحدة نسخة جديدة كليًّا من كومباس، وأكدت أنها ستكون النسخة الخاصة بعام 2018.



