أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار السيارات
  4. التحرير

جيب تبقي على النسختين القديمة والجديدة من سيارتها «كومباس» في الأسواق

Google+ Print
جيب تبقي على النسختين القديمة والجديدة من سيارتها «كومباس» في الأسواق جيب تبقي على النسختين القديمة والجديدة من سيارتها «كومباس» في الأسواق

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلنت شركة "جيب" الأمريكية المتخصصة في مجال صناعة السيارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV" التى تنتمي للطراز "4X4"، أنها ستحافظ على سيارتها كومباس بشكلها المألوف برفقة النسخة الجديدة كليًّا من السيارة.

وبحسب موقع "ذا درايف"، فإن الشركة الأمريكية ستتجه للحفاظ على النسختين في آن واحد بالأسواق العالمية، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء على خلفية إقبال الجمهور على النسخة القديمة.

ولم تحدد جيب موعد رفع الإصدار القديم من سيارتها كومباس بشكل رئيسي من الأسواق، غير أنها أكدت بقاء النسخة القديمة من السيارة طالما ظل الطلب متزايد عليها.

وعرضت جيب خلال معرض ديترويت الدولي للسيارات في الولايات المتحدة نسخة جديدة كليًّا من كومباس، وأكدت أنها ستكون النسخة الخاصة بعام 2018.


 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل

فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي