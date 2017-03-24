عاجل || مصرع شخص وإصابة 4 في انفجار بشارع الجزائر بالمعادي

سمر العشري

أكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن العبوة الناسفة التي انفجرت بشارع الجزائر بحي المعادي، أسفرت عن مصرع شخص وإصابة 4 أخرين.

وقال المصدر، اليوم الجمعة، وفقًا لموقع مصراوي، إن الشخص الذي لقى مصرعه يعمل حارس عقار بشارع الجزائر، وأن أطفاله كانوا يلهون بالشارع فعثروا على جسم غريب، فحملوه إلى غرفة سكنهم، مشيرًا إلى أنه أثناء العبث بالجسم انفجرت العبوة الناسفة في وجوهم، مما أسفر عن مصرع حارس العقار وإصابة زوجته وثلاثة أطفال، .

وعلى جانب آخر، قال مصدر بمرفق الإسعاف، إنه تم نقل 3 مصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بالبساتين، لإجراء الإسعافات الأولية وحالتهم مستقرة، فيما تم نقل مصاب آخر إلى مستشفى قصر العيني.

المصدر:سي بي سي اكسترا

شبكةعيونالإخبارية

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