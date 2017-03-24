الحماية المدنية: مصرع شخص وإصابة 4 في انفجار عبوة ناسفة بالمعادي
مشروع قانون المرور الجديد.. الشروط الواجب توافرها لاستخراج رخصة القيادة
العرب اليوم: مقتل 230 شخصًا في العراق وآخرون في سوريا واليمن
هؤلاء يمنعون من استخراج رخصة قيادة لمدة عام.. في قانون المرور الجديد
دبي تعلن عن سيارة "إسعاف السعادة" الأولى في العالم
موجة من الطقس السييء تضرب الإمارات والمنطقة الشرقية من السعودية
نبيل نعيم يصف أعضاء الجماعة الإسلامية بـ"الخونة" بعد نعيهم قاتل فرج فودة
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الأمن يغلق شارع الجزائر بالمعادي.. وخبراء المفرقعات يمشطون المنطقة
مدير أمن القاهرة ينتقل لموقع الانفجار بالمعادي
مصدر يكشف تفاصيل انفجار عبوة ناسفة بشارع الجزائر بالمعادي
الأمن العام: تنفيذ أكثر من نصف مليون حكم خلال ١٧ يوم
تامر أمين يهاجم المتحدث باسم الوزراء بعد زيادة تذاكر المترو: "الراجل مسمرني"
"تمناية" أم يحى قصة كفاحها في الحياة
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