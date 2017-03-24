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الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس السبت: "لطيف صباحًا بارد ليلًا"

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الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس السبت: "لطيف صباحًا بارد ليلًا" الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس السبت: "لطيف صباحًا بارد ليلًا"

مصراوي Masrawy

الأرصاد الجوية

كتبت - مادي غيث:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس السبت، لطيف شمالًا حتي الوجه البحري والقاهرة، معتدل جنوبًا نهارًا، بارد في أول الليل، شديد البرودة في أخره، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، علي شمال وشرق البلاد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في بيان اليوم الجمعة، أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط علي جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي الى اضطراب الملاحة البحرية، كما تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا، علي السواحل الشمالية والقاهرة ومدن القناة.

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