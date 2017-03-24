ارتباك في اليوم الأول لزيادة أسعار تذاكر المترو: "اللي بجنيه تُباع بـ2"

كتب – عبدالله قدري:

رغم سريان قرار تطبيق سعر تذكرة المترو بـ2 جنيه، وختم التذاكر بالسعر الجديد، إلا أن التذاكر المختومة بالسعر القديم "جنيه" لا زالت تباع داخل نوافذ التذاكر بـ2 جنيه.

ورصدت عدسة مصراوي، بيع التذكرة بسعر جنيه واحد لعدد من الركاب. وأكدت مصادر صباح اليوم الجمعة، أن الصرافين بدأوا في ختم التذاكر بقيمة 2 جنيه بدلًا من جنيه واحد، وذلك بعد قرار وزير النقل الدكتور هشام عرفات بزيادة سعر التذكرة.

ويرجع ذلك إلى سرعة تطبيق قرار زيادة سعر تذكرة المترو، والتخبط في موعد التنفيذ، حيث كان مقررًا تطبيق القرار في الأول من أبريل، حسبما ذكر مصدر من وزارة النقل لمصراوي.

وكان مجلس الوزراء وافق رسميًا، الخميس، على قرار وزارة النقل، برفع تذكرة مترو الأنفاق بدءًا من صباح الغد الجمعة، وذلك بجنيهيّن للتذكرة الكاملة لجميع خطوط المترو.

وقال وزير النقل والمواصلات، هشام عرفات، إن القرار ينص على أن الفئات المستثناه لها نصف تذكرة بقيمة جنيه ونصف، وأن ذوي الاحتياجات الخاصة قيمة التذكرة لهم جنيه فقط.