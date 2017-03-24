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ننشر التشخيص الطبي لمصابي انفجار المعادي: نزيف بالمخ ونقلهم لـ"قصر العيني"

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ننشر التشخيص الطبي لمصابي انفجار المعادي: نزيف بالمخ ونقلهم لـ"قصر العيني" ننشر التشخيص الطبي لمصابي انفجار المعادي: نزيف بالمخ ونقلهم لـ"قصر العيني"

مصراوي Masrawy

التشخيص الطبي لمصابي انفجار المعادي

كتب - أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة، إن انفجار منطقة المعادي الذي وقع صباح اليوم الجمعة، أسفر عن سقوط حالة وفاة و3 مصابين.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أنه تم نقل حالة الوفاة والمصابين فور وقوع الحادث إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بالبساتين، وتراوحت الإصابات بين نزيف بالمخ وجروح وكسور متفرقة بالجسد.

وأفادت وزارة الصحة، أن حالة المصابين استدعت نقلهم إلى مستشفى قصر العيني بمشاركة 4 سيارات إسعاف، وجميعهم تحت الملاحظة والعلاج.

كانت وزارة الداخلية، ذكرت أن وقال الحادث وقع بعد انفجار عبوة ناسفة، داخل حديقة مقابلة لأحد العقارات بمنطقة المعادي.​

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