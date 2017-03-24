مدير أمن القاهرة ينتقل لموقع الانفجار بالمعادي

كتب- علاء عمران:

انتقل اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، قبل قليل، الى موقع إنفجار عبوة ناسفة في شارع عمارات الجزائر بمنطقة المعادي لوقوف على ملابسات الواقعة الذى أسفر عن مصرع شخص واصابة 4 آخرين.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد انفجار عبوة ناسفة بشارع عمارات الجزائر بمنطقة المعادي، وانتقل اللواء علاء عبد الظاهر، نائب مدير الحماية المدنية وخبراء المفرقعات، إلى موقع الانفجار وتم فرض كردون أمني في المنطقة، وتبين بالفحص المبدئي مصرع شخص واصابة 4 آخرين.