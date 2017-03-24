بالصور .. مدير شرطة النقل والمواصلات يترأس لجنه تفتيشية على محطات الصعيد

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:

وجه اللواء قاسم حسين ، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بتشكيل لجنة للتفتيش والمرور على أعمال منطقة جنوب الصعيد بمختلف الإدارات النوعية بمحافظات "أســــوان – الأقــصــر – قنــــــا " في الفترة من يوم 19من الشهر الجاري على ان تكون اعمال اللجنة تحت الاشراف الميداني له شخصيا ، وتضطلع اللجنة بالتفتيش على اعمال الجهات التابعة للإدارة بمنطقة جنوب الصعيد على أن تشمل مراجعة " خطط التأمين والعمل على تنفيذها بما يتواكب مع الاحداث الجارية ، وأعمال الحماية المدنية ، الأسلحة والذخيرة ، منظومة الكاميرات ، الدفاتر الهامة" .

استهدفت الجولة التأكد من الإجراءات التأمينية ورفع الروح المعنوية للقوات والتنبيه بشدة اليقظة وتفعيل أجهزة الكشف عن المفرقعات وتواجد الشرطة النسائية بالمحطة والاشراف على غرفة الكاميرات وما تم بها من استحداثات وتقنيات عالية لرفع كفاءة تشغيلها.

كما وجه بضرورة تخصيص شباك تذاكر للسيدات ولذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن بالدرجة الأولى والثانية وطبع لافته واضحة على الشباك عليها شعار السكة الحديد تنسيقا والهيئة القومية لسكك حديد مصر ووجه سيادته بسرعة الاستجابة لبلاغات التحرش والتحرك السريع من قبل الشرطة النسائية المعينة بالمحطات وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام.

وأثناء الجولة تقدمت إحدى الموظفات بطلب شخصي، وعلى الفور وجه مساعد الوزير " بضرورة تسهيل الخدمة لها في إطار اللوائح والتعليمات " قائلا هذا حقك علينا " وكلف مدير شرطة السكة الحديد بتذليل أية معوقات.

وأشرف مساعد الوزير على عملية تعقيم احدى القطارات ونبه بضرورة توفير ضابط مفرقعات مع فريق التعقيم للتعامل الفوري مع أي اشتباه قد يهدد امن وسلامه القطار أو الركاب او المحطة.