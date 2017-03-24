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"أوقاف إسكندرية" تطلق قوافل دعوية لنشر ثقافة "التعايش السلمي ونبذ العنف"

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"أوقاف إسكندرية" تطلق قوافل دعوية لنشر ثقافة "التعايش السلمي ونبذ العنف" "أوقاف إسكندرية" تطلق قوافل دعوية لنشر ثقافة "التعايش السلمي ونبذ العنف"

مصراوي Masrawy

وزارة الأوقاف

الإسكندرية - محمد عامر:

نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، 15 قافلة دعوية بمساجد العامرية غرب المحافظة، بعنوان "سماحة الإسلام ونبذه لكل ألوان العنف".

وقال الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن الأئمة والدعاة المشاركين في القافلة سيوضحون سماحة الإسلام فى دعوته الصادقة إلى التعايش السلمى بين جميع أبناء المجتمع ونبذه لكل ألوان العنف والإرهاب الغاشم وضرورة توحيد جهود المجتمع الدولى لمكافحة الإرهاب بكل صوره وبكافة أنواعه وتجفيف منابعه.

وأشار "العجمي" في تصريح له، إلى أن تلك القوافل تأتي ضمن الفعاليات الدعوية المكثفة التى تنظمها المديرية؛ لنشر الفكر الوسطى المستنير.

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