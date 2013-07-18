أسيوط تعلن أسماء أوائل الثانوية العامة بالمحافظة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسيوط أسماء أوائل الثانوية العامة بالمحافظة ، حيث تصدر المركز الأول بالمجموعة الهندسية الطالب مايكل سمير انيس بمدرسة السلام الاعدادية الثانوية بجموع 99.15 % ، وجاء بالمركز الثاني نورهان علي كامل بمدرسة دار الاندلس الاسلامية بمجموع 98.90% والمركز الثالث محمد عزت مصطفي مدرسة الحرية الثانوية للغات بمجموع 98.29 % ، والرابع أحمد كمال عبدالله مدرسة الفرنسيسكان الثانوية الخاصة بمجموع 98.17 % ، الخامس عمر اشرف محمد سيد مدرسة دار حراء بجموع 98.5 % ، الخامس المكرر أنطونويس ممدوح شلبي مدرسة السلام الثانوية المشتركة بمجموع 98.5 % ، الخامس مكرر محمد أشرف حسن مدرسة بدر التجريبية للغات 98.5، الثامن عبدالرحمن سيد حسن مدرسة الواسطي الثانوية بمجموع 97.93 % ، والتاسع أحمد صلاح الدين محمد مدرسة جمال فرغلي سلطان بمجموع 97.80 % ، التاسع مكرر اسراء محمد عبدالباسط فولي مدرسة الوليدية الثانوية بنات 97.80 % .

أما المجموعة العلمية فقد تصدر المركز الأول بها الطالب يوسف سامح يسي فرنسيس بمدرسة صدفا الثانوية بنين بمجموع 99.51 % ، الأول مكرر فاطمة الزهراء محمد عبدالراضي مدرسة منفلوط الثانوية بنات بمجموع 99.51 % ، الأول مكرر عبير عبدالفتاح محمد مدرسة دار الأندلس الإسلامية بمجموع 99.51% ، الاول مكرر عمر عاطف عبدالحليم مدرسة المنفلوطي الثانوية بنين بمجموع 99.51 % ، الخامس نورهان محمود عبدالرحمن مدرسة الواسطي الثانوية المشتركة بمجموع 99.29 % ، الخامس مكرر ياسر محمود عبدالعال مدرسة العتامنة الثانوية المشتركة بمجموع 99.29% ، المركز السابع عمر محمد مقبل مدرسة دار حراء الثانوية بنين بمجموع 99.27% ، السابع مكرر ميراي ماجد إميل مدرسة الفرنسيسكان الثانوية الخاصة بمجموع 99.27 % ، السابع مكرر ماريو سامح وديع ناروس السلام الثانوية الخاصة للغات بمجموع 99.27% ، السابع مكرر مريم وحيد علي عجبان مدرسة يحيي كيلاني بديروط بمجموع 99.27 % ، السابع المكرر محمد مصطفي احمد ممدوح مدرسة السلام الاعدادية الثانوية بمجموع 99.27 % ، السابع مكرر ماريو ممدوح موريس بسطا مدرسة السلام الاعدادية الثانوية المشتركة بمجموع 99.27 % ، السابع مكرر ماريو صموئيل شوقي مدرسة جمال العطيفي الثانوية بابوتيج بمجموع 99.27 % ، السابع المكرر يوستينا مدحت محفوظ مدرسة السلام الاعدادية الثانوية .

وفى المجموعة الأدبية تصدر المركز الأول الطالبة شروق محمود محمد محمود مدرسة السلام الثانوية الحديثة بمجموع 97.92% ، الثاني شيماء سيد أحمد عبدالرحيم مدرسة بني عدي الثانوية بنات بمجموع 96.82 % ، الثالث سلمي حسن البنا عبدالموجود مدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات بمجموع 96.71 % ، الرابع أسماء عبدالمحسن محمد عبدالمحسن مدرسة مصطفي حسانين الثانوية المشتركة بدرنكة 95.98% ، الخامس اميرة عبدالغفار حسن علي مدرسة بني عدي الثانوية بنات بمجموع 95.73 % ، السادس لورانس مراد عبدالرحمن مبروك مدرسة السلام الثانوية الحديثة بمجموع 95.61 % ، السادس مكرر معتصم أحمد محمد علي مدرسة دار حراء الثانوية بنين بمجموع 95.61% ، الثامن منة الله عصام الشرقاوي مدرسة المستقبل الخاصة بمجموع 95.72 % ، وجاء بالمركز التاسع ودرشان بدر عبدالعزيز الشريف بمدرسة احمد عبدالرحيم الثانوية بالقوصية بمجموع 95.24% ، العاشر عبير محمد أحمد حسين مدرسة ساحل سليم الثانوية بنات بمجموع 95 % .