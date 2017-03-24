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انتحار "طالبة إعدادي" في المنيا بسبب "الموبايل"

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انتحار "طالبة إعدادي" في المنيا بسبب "الموبايل" انتحار "طالبة إعدادي" في المنيا بسبب "الموبايل"

مصراوي Masrawy

انتحار طالبة إعدادي في المنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أقدمت طالبة بالصف الثالث الإعدادي في أحد مراكز المنيا علي الانتحار، بإلقاء نفسها من الطابق الخامس بعد مشادة عائلية، بسبب استخدام "الهاتف المحمول"، ونفى أهل الفتاة أن تكون هناك شبهة جنائية بالواقعة، التي أرجعتها التحريات الأولية لقرار لحظي من الفتاة إثر شجار تقليدي.

كان اللواء فيصل دويدار، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقي إخطارًا من مستشفى مغاغة العام بوفاة طالبة بالصف الثالث الإعدادي تدعي "د.ط.ع"، 15 سنة، مع الإدعاء بسقوطها من طابق علوي.

وتوجهت مأمورية أمنية من وحدة مباحث مركز مغاغة إلى مكان الواقعة، وتبين أن الفتاة تقطن مع أسرتها في إحدى العمارات السكنية بقلب مدينة مغاغة، شمال الإقليم، وأنها أقدمت على الانتحار بقرار فجائي، عندما ألقت بنفسها من الطابق الخامس بسبب تعنيف والدها لها على الحديث بالهاتف المحمول.

وأكد أفراد أسرة الفتاة أن الشجار كان عاديًا دون تعنيف مفرط، وأن قرار الفتاة كان بغير روية أو وعي لنتائجه بسبب حداثة سنها، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل لنيابة مغاغة للتحقيق، وإصدار قراراها بشأن جثة المتوفاة.

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