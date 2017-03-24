للرجل.. "قميص الربيع" هو اختيارك هذه الأيام

كتبت - هاجر حاتم:

شهر مارس هو بداية استقبال فصل الربيع، الذي تبدأ فيه الحرارة بالارتفاع قليلًا، لهذا عزيزي الرجل أنت بحاجة لارتداء "القميص الربيعي" هذه الأيام، الذي يتيمز بالخامة القطنية التي تناسب البشرة، وتمتص العرق، بالإضافة إلى أشكاله الأنيقة التي تناسب كل رجل عصري، نستعرضهم لك في هذا الألبوم.