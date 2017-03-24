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الأمن العام: تنفيذ أكثر من نصف مليون حكم خلال ١٧ يوم

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الأمن العام: تنفيذ أكثر من نصف مليون حكم خلال ١٧ يوم الأمن العام: تنفيذ أكثر من نصف مليون حكم خلال ١٧ يوم

مصراوي Masrawy

تنفيذ أكثر من نصف مليون حكم خلال ١٧ يوم

كتب -فتحي عمر وسامح غيث:
شنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع مـديريات الأمـن، عدة حملات لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط كافة صور البلطجة والخروج عن القانون وملاحقة وضبط المحكوم عليهم ومتعددي الأحكام الهاربين من محل إقامتهم.
أسفرت الحملات خلال 17 يوم عن ضبط "95171" متهم مطلوب ضبطهم للتنفيذ عليهم في عدد (586215) حكم قضائي.
وذلك على النحو التالي: “4455 "حكم جناية من بينها "16" حكم إعدام، "571" حكم مؤبد " 1943 مخدرات، 589 سلاح 295 قتل وشروع فيه، 405 سرقه بالإكراه، 1223 أخــــرى" .
261969حكم جزئي 11704، سرقة، 5879 سلاح أبيض، 21592 تعدى وضرب، 5415 نصب، 217379 أحكام أخرى.
"50988" حكم مستأنف (3331 سرقة، 757 سلاح أبيض، 5650 تعدى وضرب 2145 نصب، 39105 أحكام أخـــرى) ، بالإضافة إلى "203113" حكم غرامة ، و"65690 " حكم مخالفة
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات وتكثيف الجهود.

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