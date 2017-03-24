موجة من الطقس السييء تضرب الإمارات والمنطقة الشرقية من السعودية

أبوظبي- (أ ش أ):

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية صباح اليوم الجمعة، أمطارا غزيرة في بعض المناطق مصحوبة بأجواء رعدية وطقس غير مستقر.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في الإمارات، طبقا لقناة سكاي نيوز بالعربية، أن يسود البلاد طقس غير مستقر حيث تزداد كميات السحب على معظم مناطق البلاد، محذرا من أن البحر شديد الاضطراب خاصة مع نشاط السحب وارتفاع الموج يتراوح بين 4 و6 أقدام قرب الساحل و 10- 12/ 14 أقدام في العمق .

ونشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات صورا وفيديوهات لأمطار غزيرة في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة وفي مدينة العين والمناطق الشرقية.