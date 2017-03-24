أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

موجة من الطقس السييء تضرب الإمارات والمنطقة الشرقية من السعودية

Google+ Print
موجة من الطقس السييء تضرب الإمارات والمنطقة الشرقية من السعودية موجة من الطقس السييء تضرب الإمارات والمنطقة الشرقية من السعودية

مصراوي Masrawy

موجة من الطقس السييء تضرب الإمارات

أبوظبي- (أ ش أ):
شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة الشرقية من المملكة العربية صباح اليوم الجمعة، أمطارا غزيرة في بعض المناطق مصحوبة بأجواء رعدية وطقس غير مستقر.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في الإمارات، طبقا لقناة سكاي نيوز بالعربية، أن يسود البلاد طقس غير مستقر حيث تزداد كميات السحب على معظم مناطق البلاد، محذرا من أن البحر شديد الاضطراب خاصة مع نشاط السحب وارتفاع الموج يتراوح بين 4 و6 أقدام قرب الساحل و 10- 12/ 14 أقدام في العمق .

ونشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات صورا وفيديوهات لأمطار غزيرة في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة وفي مدينة العين والمناطق الشرقية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية