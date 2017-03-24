سقوط شبكة "فرنسا" للأعمال المنافية للآداب بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد :

تمكنت مباحث الآداب في السويس، من ضبط شبكة دعارة تقودها سيدة تدعى "فرنسا"، وذلك بضاحية "تعاونيات الدلتا" بحي فيصل.

كانت معلومات قد وردت للمقدم خالد عبد الناصر، رئيس مباحث الآداب، تفيد بقيام سيدة تدعى "فريال.أ" وشهرتها فرنسا تدير مسكنها للدعارة والأعمال المنافية للآداب، وتستعين بفتاتين تقدمان المتعة مقابل المال.

وأكدت التحريات صحة المعلومات وتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهمين، وتوجهت قوة من مباحث الآداب وقسم فيصل لـ"الشقة"، وضبطوا صاحبتها وفتاتين إحداهما كانت في وضع مخل مع رجل.

وأقرت السيدة انها تدير منزلها لراغبي المتعة مقابل 250 جنيه في الساعة.