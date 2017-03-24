بالصور.. تدشين حملة للتوعية بـ"روماتيزم القلب" لأطفال الريف بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أطلقت إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالمنيا، اليوم الجمعة، حملة "للتوعية بمرض روماتيزم القلب للأطفال بالمجتمعات الريفية"، بحضور عصام البديوي، محافظ المنيا، إذ تهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على مرض روماتيزم القلب الذي يصيب الأطفال وكيفية الاكتشاف المبكر والوقاية منه.

وأكد المحافظ أن التعليم والصحة من أكثر المحاور التي تحظى بالاهتمام خلال الفترة الحالية؛ من أجل تربية النشء تربية سليمة وتوفير بيئة صحية للطلاب وخلق جيلٍ واعٍ قادر على النهوض بمستقبل مصر.

وقالت أميرة عبد الفتاح، مدير إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالمحافظة، إن الحملة تنفذها الهيئة الإنجيلية بالتعاون مع مديرية الصحة بالمنيا، إذ تتضمن تنظيم عدد من الأنشطة منها تنفيذ ورشة تدريبية لـ 25 من الفرق الطبية بالوحدات الصحية على مستوى مركز ملوي للتوعية بالفحص والاكتشاف للأطفال المصابين، وإحالة الأطفال من سن يوم وحتى 15 عامًا بالقرى الريفية إلى الوحدات الصحية لإجراء الفحوصات اللازمة، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات توعية لأولياء أمور الأطفال بالقرى الريفية حول طرق اكتشاف المرض وإجراءات فحص الأطفال.

وأضافت "عبد الفتاح" أن الإدارة شاركت خلال الاحتفال بعيد المنيا الوطني بتنظيم قافلتين طبيتين بقريتي طحا الأعمدة مركز سمالوط والروضة بملوي، و3 رحلات للملتحقات بالتعليم المجتمعي للمناطق الأثرية "متحف ملوي- تونا الجبل"، ويوم رياضي مفتوح للفتيات ومعرض للمنتجات شاركت به عدد من السيدات والفتيات بالتعليم المجتمعي.