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بالصور.. الأمن يُنفذ التغذية الكهربائية للمشروع القومي لمعهد الأورام بالزقازيق

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مصراوي Masrawy

الأمن يُنفذ التغذية الكهربائية للمشروع القومي لمعهد الأورامالأمن يُنفذ التغذية الكهربائية للمشروع القومي لمعهد الأورام

الأمن يُنفذ التغذية الكهربائية للمشروع القومي لمعهد الأورام (2)الأمن يُنفذ التغذية الكهربائية للمشروع القومي لمعهد الأورام (2)

الأمن يُنفذ التغذية الكهربائية للمشروع القومي لمعهد الأورام (3)الأمن يُنفذ التغذية الكهربائية للمشروع القومي لمعهد الأورام (3)

الأمن يُنفذ التغذية الكهربائية للمشروع القومي لمعهد الأورام (4)الأمن يُنفذ التغذية الكهربائية للمشروع القومي لمعهد الأورام (4)

الأمن يُنفذ التغذية الكهربائية للمشروع القومي لمعهد الأورام (5)الأمن يُنفذ التغذية الكهربائية للمشروع القومي لمعهد الأورام (5)

الأمن يُنفذ التغذية الكهربائية للمشروع القومي لمعهد الأورام (6)الأمن يُنفذ التغذية الكهربائية للمشروع القومي لمعهد الأورام (6)

الشرقية – فاطمة الديب:

شنت مأمورية مكبرة من الشرطة المتخصصة بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمركز شرطة الزقازيق، مدعومة بوحدتين فض وميكروباص مُدرع، حملة استهدفت تنفيذ مشروع التغذية الكهربائية للمشروع القومي لمعهد الأورام.

وتمكنت الحملة، من تمكين شركة القناة لتوزيع الكهرباء، من تنفيذ التغذية الكهربائيه للمشروع المُشار إليه، ضد المدعو "تامر.ع.م.إ" وآخرين، بقرية "هرية رزنة" التابعة لدائرة مركز الزقازيق.

جرى تنفيذ القرار وتمكين الشركة من مد الكابلات والإشراف على انتهاء الأعمال والردم، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 7347 إداري الزقازيق لسنة 2017.

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