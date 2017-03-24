بالصور.. الأمن يُنفذ التغذية الكهربائية للمشروع القومي لمعهد الأورام بالزقازيق

الشرقية – فاطمة الديب:

شنت مأمورية مكبرة من الشرطة المتخصصة بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمركز شرطة الزقازيق، مدعومة بوحدتين فض وميكروباص مُدرع، حملة استهدفت تنفيذ مشروع التغذية الكهربائية للمشروع القومي لمعهد الأورام.

وتمكنت الحملة، من تمكين شركة القناة لتوزيع الكهرباء، من تنفيذ التغذية الكهربائيه للمشروع المُشار إليه، ضد المدعو "تامر.ع.م.إ" وآخرين، بقرية "هرية رزنة" التابعة لدائرة مركز الزقازيق.

جرى تنفيذ القرار وتمكين الشركة من مد الكابلات والإشراف على انتهاء الأعمال والردم، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 7347 إداري الزقازيق لسنة 2017.