وزير الاتصالات والسفير الصيني يفتتحان مركز هواوي الإقليمي CSIC.. الأحد

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

بعد عودته من زيارة ناجح بأمريكا التقى فيها العديد من الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا لجذب استثمارات إلى مصر، يفتتح المهدس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمرافقة السفير الصيني بمصر مركز هواوي الإقليمي للإبتكار والتدريب والحلول المتكاملة (CSIC).

ويحضر الافتتاح الذي يقام بالقرية الذكية صباح الأحد القادم كل من القنصل الاقتصادي والتجاري للصين في مصر هان بينغ و تيري ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر.

وتستحوذ هواوي على حجم أعمال كبير مع القطاع الحكومي المصري وشركات المحمول في مصر، وأعلنت الشركة مؤخرًا نيتها إقامة مصنع لكابلات الألياف الضوئية.