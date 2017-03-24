«نصر» تشكل لجنة لإنهاء مشاكل المناطق الاستثمارية

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ترأست وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، اليوم الجمعة، اجتماعًا مع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بمقر الوزارة بصلاح سالم.

ووجهت الوزيرة، بأن تكون الأولوية لحل مشاكل المستثمرين وتذليل كل العقبات أمامهم، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تحركًا سريعًا لتحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، في إطار السياسة المنفتحة التي تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار وما تقوم به من جهود من أجل توفير مناخ جاذب له.

وأوضحت أنها تضع في أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال، بما يساهم في تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة.

وخلال الاجتماع، تم تشكيل لجنة لإنهاء مشاكل المناطق الاستثمارية على مستوى الجمهورية، وفي هذا الإطار، أكدت "نصر" أن هناك تنسيق مع وزارة الإسكان لإنشاء مناطق استثمارية جديدة.

وبحث الاجتماع، سير العمل في مجمع الاستثمار، وإجراءات إنهاء طلبات المستثمرين وممثلي الشركات في نفس اليوم، والاستمرار بالعمل حتى استيفاء كل طلبات المتواجدين من المستثمرين ومندوبي الشركات وسرعة إتمام معاملتهم، إضافة إلى تطوير ميكنة مجمع الاستثمار إلكترونيًا ورفع كفاءة صالة التأسيس.

واتفق مجلس إدارة الهيئة على عقد اجتماعه مرتين في الشهر بدلًا من مرة واحدة لسرعة الانتهاء من الموضوعات المهمة المعروضة عليه.