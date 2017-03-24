بعد إقلاع رحلتين بطاقم نسائي.. «القومي للمرأة» يشكر وزير الطيران

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توجَّه المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، ببرقية شكر إلى المهندس شريف فتحي وزير الطيران المدني، وذلك بعد إقلاع رحلتين لشركة "مصر للطيران" بطاقم نسائى كامل في توقيت واحد للمرة الأولى، وذلك بحضور الطيار شريف عزت رئيس "مصر للطيران" للخطوط الجوية، ولفيف من قيادات الطيران المدني.

وأثنى المجلس، في بيانٍ له، اليوم الجمعة، على طاقم الطائرتين من السيدات،واللاتى اتسم أداؤهن بالمهارة والثقة، وذلك في إطار احتفالات مصر بيوم المرأة وتقديرًا لجهود المرأة وتأكيدًا لقدرتها على العمل في مختلف المجالات.

وأشادت "مايا" بقرار الوزير، قائلةً: "هذا الأمر يعكس إيمانًا وثقة حقيقية بقدرات المرأة المصرية التي تستطيع اقتحام كافة المجالات وإثبات ذاتها في أي مهمة توكل لها".

وأضافت: "وزارة الطيران المدني بكافة هيئاتها تولي اهتمامًا كبيرًا بالمرأة العاملة في قطاع الطيران، وهو أمر ننتظره من جميع الوزارات والجهات في الدولة، وقطاع الطيران المدني يضم أكفأ العناصر النسائية في مجال النقل الجوي".

وأشادت بما وصفته بـ"الأداء المشرف" لطاقم الطائرتين من السيدات، مؤكِّدةً أنَّهن ضربن المثل في الاحترافية، مشدِّدةً على أنَّ هذه الخطوة تعطي رسالة للمجتمع بأسره أنَّ المرأة المصرية قادرة على اقتحام كافة المجالات والنجاح فيها، وتجدد الثقة في قدراتها.

تجدر الاشارة إلى أنَّ الرحلة الأولى اتجهت إلى أبو ظبي، بقيادة الطيار حسناء تيمور التي كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفال بيوم المرأة المصرية، ومساعد طيار سارة عبد الفتاح، وعلى متنها عشر مضيفات جوية وهن هالة الصادق وسما ممتاز وميادة جابر ورباب عدلي ولمياء عبد المنعم وشرين شعبان وبسمة صبرى وميلوفر علي ونيفين محمد ومها أحمد، بالإضافة إلى اثنتين من ضابطات الأمن، هما دعاء محمود وإيناس فتحي.

وتوجهت الرحلة الثانية إلى الكويت بقيادة الطيار هبة درويش، ومساعد طيار سارة رشدي، وعلى متنها طاقم ضيافة مكون من خمس مضيفات، هن جرنياه جبريل ورانيا نبيل وألفت يونس وشرويت سمير ولينا حسين، بالإضافة إلى اثنتين من ضابطات الأمن، هما هناء المليجي وحورية حسن.