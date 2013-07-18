ننشر شرائح التقديم لتنسيق المرحلة الأولى للجامعات

حصلت أوناعلى شرائح المجاميع المتعلقة بتنسيق المرحلة الأولى للجامعات ، والتي تبدأ الأحد المقبل ولمدة خمسة أيام بجميع الجامعات ، وانقسمت الشرائح إلى:-
أولا: – لشعبة علمى علوم:
> الأحد 21/7/2013 للحاصلين على مجموع 406 درجة فأكثر
> الإثنين 22/7/2013 للحاصلين على مجموع 403 درجة لأقل من 406 درجة
> الثلاثاء 23/7/2013 للحاصلين على مجموع 400 درجة لأقل من 403 درجة
> الأربعاء 24/7/2013 للحاصلين على مجموع 398.5 درجة لأقل من 400 درجة
> الخميس 25/7/2013 للحاصلين على مجموع 395 درجة لأقل من 398.5 درجة
ثانئا: الشعبة الهندسية “علمي رياضيات”
> الأحد 21/7/2013 للحاصلين على مجموع 400.5 درجة فأكثر
> الاثنين 22/7/2013 للحاصلين على مجموع 395.5 درجة لأقل من 400.5 درجة
> الثلاثاء 23/7/2013 للحاصلين على مجموع 391.5 درجة لأقل من 395.5 درجة
> الأربعاء 24/7/2013 للحاصلين على مجموع 388.5 درجة لأقل من 391.5 درجة
> الخميس 25/7/2013 للحاصلين على مجموع 386 درجة لأقل من 388.5 درجة
ثالثا: المجموعة الأدبية
> الأحد 21/7/2013 للحاصلين على مجموع 369 درجة فأكثر
> الإثنين 22/7/2013 للحاصلين على مجموع 357.5 درجة لأقل من 369 درجة
> الثلاثاء 23/7/2013 للحاصلين على مجموع 347 درجة لأقل من 357.5 درجة
> الأربعاء 24/7/2013 للحاصلين على مجموع 338.5 درجة لأقل من 347 درجة
> الخميس 25/7/2013 للحاصلين على مجموع 330 درجة لأقل من 338.5 درجة