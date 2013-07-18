ننشر شرائح التقديم لتنسيق المرحلة الأولى للجامعات

حصلت أوناعلى شرائح المجاميع المتعلقة بتنسيق المرحلة الأولى للجامعات ، والتي تبدأ الأحد المقبل ولمدة خمسة أيام بجميع الجامعات ، وانقسمت الشرائح إلى:-

أولا: – لشعبة علمى علوم:

> الأحد 21/7/2013 للحاصلين على مجموع 406 درجة فأكثر

> الإثنين 22/7/2013 للحاصلين على مجموع 403 درجة لأقل من 406 درجة

> الثلاثاء 23/7/2013 للحاصلين على مجموع 400 درجة لأقل من 403 درجة

> الأربعاء 24/7/2013 للحاصلين على مجموع 398.5 درجة لأقل من 400 درجة

> الخميس 25/7/2013 للحاصلين على مجموع 395 درجة لأقل من 398.5 درجة

ثانئا: الشعبة الهندسية “علمي رياضيات”

> الأحد 21/7/2013 للحاصلين على مجموع 400.5 درجة فأكثر

> الاثنين 22/7/2013 للحاصلين على مجموع 395.5 درجة لأقل من 400.5 درجة

> الثلاثاء 23/7/2013 للحاصلين على مجموع 391.5 درجة لأقل من 395.5 درجة

> الأربعاء 24/7/2013 للحاصلين على مجموع 388.5 درجة لأقل من 391.5 درجة

> الخميس 25/7/2013 للحاصلين على مجموع 386 درجة لأقل من 388.5 درجة

ثالثا: المجموعة الأدبية

> الأحد 21/7/2013 للحاصلين على مجموع 369 درجة فأكثر

> الإثنين 22/7/2013 للحاصلين على مجموع 357.5 درجة لأقل من 369 درجة

> الثلاثاء 23/7/2013 للحاصلين على مجموع 347 درجة لأقل من 357.5 درجة

> الأربعاء 24/7/2013 للحاصلين على مجموع 338.5 درجة لأقل من 347 درجة

> الخميس 25/7/2013 للحاصلين على مجموع 330 درجة لأقل من 338.5 درجة