رئيس جاسكو: إنشاء 3 محطات تخفيض وقياس بتكلفة استثمارية 3.6 مليار جنيه

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قال رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، المهندس كارم محمود: إن "الشركة قامت بتوزيع 51 مليار متر مكعب غاز إلى قطاعات الاستهلاك المختلفة بالسوق المحلي، ويأتي في مقدمتها قطاع الكهرباء بكمية بنسبة 61% من إجمالي الاستهلاك المحلي".

وأشار "محمود" إلى أنه تم إضافة 16 مستهلك جديد ليصل عدد العملاء التابعين للشركة بنهاية عام 2016 إلى 513 عميلًا.

جاء ذلك خلال رئاسته لأعمال الجمعية العامة للشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) لاعتماد نتائج أعمالها خلال عام 2016 بحضور وكيلا أول الوزارة المهندس محمد مؤنس والمهندس محمد شيمى والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات والمحاسب محمود حنفى وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات العاجلة لإمداد محطات كهرباء سيمنز الجديدة (العاصمة الجديدة، بني سويف، البرلس) وذلك قبل التوقيتات المحددة بالرغم من التحديات التي واجهتها خلال تنفيذ مشروعات خطوط الغاز للمحطات، لافتًا إلى أنه جاري حاليًا تنفيذ خطوط الغاز اللازمة لتدعيم الشبكة القومية للغازات وضمان استمرارية إمداد المحطات بالأحمال المطلوبة للتشغيل، بالإضافة إلى إنشاء 3 محطات تخفيض وقياس عملاقة لم يسبق تركيبها من قبل في مصر وبتكلفة استثمارية 3.6 مليار جنيه، ومن المخطط الانتهاء منها خلال العام الجاري.

ونوه رئيس جاسكو إلى أنه تم خلال عام 2016 استكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بالمشروعات اللازمة لإمداد الغاز لباقي محطات الكهرباء المدرجة بالخطة الخمسية لقطاع الكهرباء 2012/2017، حيث جاري تنفيذ مجموعة من الخطوط بطول 72 كيلومتر وإنشاء 6 محطات تخفيض وقياس وإضافة وحدتي ضواغط لمحطة ضواغط دهشور العملاقة، مضيفًا أن أطوال خطوط الغاز الرئيسية للشبكة القومية تضاعفت ثلاث مرات منذ عام 1997 لتصل إلى 7407 كيلومتر حاليًا.

وأكد أن هناك عدد من المشروعات تم الانتهاء منها لتوصيل الغاز للمناطق الصناعية وكبار المستهلكين بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان و المنطقة الحرة بالأسكندرية.

وأوضح "محمود" أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير البنية الأساسية وتأمين الشبكة القومية للغازات، كما أشار إلى مشاركة مهندسي جاسكو في أعمال فحص خطوط الغاز خارج مصر لحساب شركات عالمية بما حقق صاف عائد 400 ألف دولار بما يعكس القدرة الفنية المرتفعة لكوادر جاسكو البشرية.

وتابع أن إنتاج كل من مجمع غازات الصحراء الغربية ومصنع استخلاص البوتاجاز بالعامرية التابعين للشركة بلغ نحو 8.1 مليون طن من المنتجات ذات القيمـة الاقتصادية، مما ساهم في دعم السـوق المحلى بـ612 ألف طن من منتج البوتاجاز وتمثل ثلث الاستهلاك المحلي، والمساهمة فى دعم صناعة البتروكيماويات بـ 802 ألف طن من خليط الإيثان / بروبان، بالإضافة إلى تصدير 312 ألف طن من منتج البروبان لدعم الإقتصاد القومى بالعملات الأجنبية.