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وزير النقل لـ«التحرير»: متوسط رواتب عاملي المترو 5 آلاف جنيه

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وزير النقل لـ«التحرير»: متوسط رواتب عاملي المترو 5 آلاف جنيه وزير النقل لـ«التحرير»: متوسط رواتب عاملي المترو 5 آلاف جنيه

التحرير

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أكَّد الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات أنَّ متوسط رواتب العاملين بهيئة مترو الأنفاق يبلغ خمسة آلاف جنيه.

جاء ذلك في تصريحاتٍ لـ"التحرير"، الجمعة، في اليوم الأول لبدء تطبيق زيادة سعر تذكرة المترو، وقال: "سائقو الخط الأول أبطال بمعنى الكلمة وما فعلوه على مدار السنوات الأخيرة بطولة مطلقة"، في إشارة إلى الأزمات التي واجهها الخط في السنوات الماضية.

وأضاف أنَّ الجمعية العمومية للعاملين بالمترو ستعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل، متابعًا: "أعد العمال بأخذ حقوقهم كاملة بعدما قدموه من جهد وكفاح على مدار السنوات الماضية منذ ثورة ٢٥ يناير وحتى الآن".

 إقرار وزير النقل لزيادة أسعارها بداية من اليوم الجمعة، لتصل سعر التذكرة في الرحلة الواحدة 2 جنيه، بدلا من جنيه واحد.
 
وأمس، أعلن وزير النقل موافقة مجلس الوزراء على رفع سعر تذكرة المترو إلى جنيهين، فيما السعر للفئات المستحقة لنصف التذكرة 1.5 جنيه، ولذوي الاحتياجات الخاصة جنيه واحد.

وفي بيانٍ لها، قالت الوزارة: "هذه الزيادة تأتي حرصًا من الدولة على استمرارية الخدمة المقدمة من النقل الجماعي لخطوط المترو ونظرًا للظروف التي صاحبت ارتفاع الكهرباء وقطع الغيار وحتمية تطوير الخط الأول الذي بدأ تشغيله منذ أكثر من 30 عامًا ولتحسين الخدمة بالخط الثاني والحفاظ على الخط الثالث".

وأفاد الوزير - في وقتٍ سابق - بأنَّ مرفق المترو يحقق إيرادات سنوية تبلغ 716 مليون جنيه "تذاكر- إعلانات - تأجير محلات"، وتبلغ المصاريف السنوية 916 مليون جنيه "تكلفة التشغيل والصيانة وخلافه"، وبذلك يتكبد المترو خسائر سنوية 200 مليون جنيه، فضلًا عن الديون المتراكمة على المترو لدى عدد من الوزارات والشركات، والتي وصلت إلى 500 مليون جنيه.

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التحرير

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