محافظ القاهرة: حياة فريدة في العاصمة بحلول 2030

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أكَّد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة أنَّ مؤتمر "مصر والسياحة العلاجية" يهدف إلى وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية العالمية بما يتناسب مع دورها الإقليمي الرائد ونسعى لتنمية السياحة العلاجية في محافظة القاهرة، والترويج للمشروعات الرائدة وجذب استثمارات أجنبية لمصر من خلال تبادل الخبرات في مجال السياحة العلاجية وبيوت الخبرة العالمية.

جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر "مصر والسياحة العلاجية" والذي انطلقت فعالياته، الجمعة، لليوم الثاني بقاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وقال عبد الحميد إنَّ محافظة القاهرة ستصبح بحلول عام 2030 العاصمة الرائدة والوجهة للسياحية العلاجية والثقافية والفنية والعملية والعلمية وسيحظى قاطنوها وزوارها بنوعية فريدة من الحياة، حسب تعبيره.

وأضاف: "تبعد عين حلوان عن عمق القاهرة بحوالي 30 كيلو مترًا، ويتميز حي حلوان بجو جاف ونسبة رطوبة لا تتجاوز 58% وتتوافق نتائج رصد غاز ثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النتروجين والجسيمات العالقة مع الحد المسموح بيه قانونًا طبقًا لتقرير قطاع نوعية البيئة الصادر عن عام 2016".

وتابع: "مياه عين حلوان تستخدم في علاج أمراض الروماتيزم وتحتوي المنطقة على عدة عيون كبريتية ينتج من العيون الكبريتية حوالي خمسة آلاف لتر في الساعة أي ما يعادل 120 ألف لتر في اليوم".