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تشكيل لجنة للتفتيش على صوامع وشون القمح في القليوبية

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تشكيل لجنة للتفتيش على صوامع وشون القمح في القليوبية تشكيل لجنة للتفتيش على صوامع وشون القمح في القليوبية

التحرير

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قرر اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، تشكيل لجنة للمرور والتفتيش علي الشون والصوامع بالمحافظة، قبل بدء موسم توريد القمح.

واللجنة برئاسة المحافظ، وعضوية كل من اللواء أنور سعيد مدير الأمن، ومديرى الجهات السيادية بالمحافظة، والعميد محمد عبدالهادى – مدير مباحث وأحمد السيد عبد اللطيف – مدير مديرية التموين ومحمد كامل ابراهيم – مدير مديرية الزراعة.

وتختص اللجنة بالمرور والتفتيش على الشون والصوامع؛ للوقوف علي مدى جاهزيتها فنيا وعمليا، وعرض تقرير بتمام تجهيز المواقع للعرض علي رئيس مجلس الوزراء والرئيس، والتفتيش على عملية تسليم القمح بالشون و الصوامع و التأكد من سلامة الإجراءات وقانونيتها.

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التحرير

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