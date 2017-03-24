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صفقة تبادلية منتظرة بين ريال مدريد وتشيلسي

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صفقة تبادلية منتظرة بين ريال مدريد وتشيلسي صفقة تبادلية منتظرة بين ريال مدريد وتشيلسي

التحرير

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أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع كورتوا وإيدين هازارد هذا الصيف مقابل انتقال خاميس رودريجز وألفارو موراتا لصفوف تشيلسي الإنجليزي.

وينتظر ريال مدريد هذا العام إجراء الإنتخابات الرئاسية للنادي، وعلى الرغم من كون بيريز المرشح الأبرز للفوز بتلك الانتخابات دون صعوبة تذكر، إلا أن بيريز يرغب في إحداث ثورة كبيرة في سوق انتقالات الفريق الملكي.

ويدعم زيدان بقوة شراء هازارد لتشكيل عصر جديد للجلاكتيكوس في ريال مدريد، بينما يرغب رئيس النادي في جعل كورتوا الحارس الأساسي لريال مدريد بسبب صعوبة التعاقد مع حارس مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ملامح تشكيل ريال مدريد الموسم المقبل بدأ في الظهور من خلال تواجد هازارد ومودريتش وكروس وكاسيميرو في وسط الميدان، إلى جانب تواجد جاريث بيل في خط الهجوم إلى جانب أي من كريستيانو رونالدو أو كريم بنزيما.

وعلى الجانب الأخر يرغب أنطونيو كونتي في جلب ألفارو موراتا إلى ملعب ستامفورد بريدج بينما سيكون خاميس الخليفة المثالي لهازارد.

وأشارت "ديلي ميل" إلى أن تشيلسي لن يكتفي بالحصول على موراتا ورودريجز فقط نظير الاستغناء عن هازارد بل سيطالب النادي اللندني في الحصول على مبلغ مالي أيضا.

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التحرير

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