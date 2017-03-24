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وزير الدفاع الفرنسي: معركة استعادة الرقة في سوريا ستبدأ خلال أيام

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وزير الدفاع الفرنسي: معركة استعادة الرقة في سوريا ستبدأ خلال أيام وزير الدفاع الفرنسي: معركة استعادة الرقة في سوريا ستبدأ خلال أيام

مصراوي Masrawy

وزير الدفاع الفرنسي جون إيف لودريا

باريس- (أ ش أ):
قال وزير الدفاع الفرنسي جون إيف لودريان اليوم الجمعة إن معركة استعادة مدينة الرقة، معقل تنظيم داعش في سوريا، ستبدأ خلال أيام.

وأوضح لودريان - في تصريح له - "اليوم يمكن أن نقول إن الرقة محاصرة وأن المعركة لطرد المتشددين ستبدأ خلال أيام، وستكون معركة أساسية".

يشار إلى أن فرنسا تسعى للقضاء على التنظيم في الرقة بعد أن وردت إليها معلومات بأن الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها خلال العامين الماضيين تم التخطيط لها من هناك.

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مصراوي Masrawy

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