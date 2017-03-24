إصابة مجندين برصاص قناصة في العريش والشيخ زويد

القاهرة - مصراوي

أصيب مجندان من قوات الأمن، صباح اليوم الجمعة، برصاص مسلحين قناصة، استهدفوا كمينا لقوات الأمن على الطريق الدائري، جنوب مدينة العريش، من مسافة بعيدة، ما أسفر عن إصابة المجند بدري محمود سليم من الشرقية، بطلق ناري بالساق اليسرى.

كما استهدف المسلحون كمين الخروبة، جنوب الشيخ زويد، ما أسفر عن إصابة المجند أحمد عبد الناصر أحمد، من حلوان، بطلق ناري بالساق اليمنى.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العسكري بالعريش.