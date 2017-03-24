قبل يوم من انطلاقها.. كيف تشارك في حملة "ساعة الأرض"؟

كتبت - مادي غيث:

"ساعة الأرض"، حدثٌ عالمي سَنوي من تَنظيم الصندوق العالمي للطبيعة، يتم خلاله تشجيع الأفراد والمجتَمعات ومُلّاك المنازل والشَرِكات على إطفاء الأضواء، والأجهزة الإلكترونية، غير الضرورية لمدة ساعةٍ واحدة من الساعة 8:30 حتّى 9:30 آخر سبت من شهر مارس، وذلك لرفع الوعي بخطر التغير المناخي.

وبدأت حملة "ساعة الأرض" من مدينة سيدني الأسترالية عام 2007، حيث استخدمت المطاعم شموعاً للإضاءة، وأطفئت الأنوار في المنازل والمباني البارزة بما فيها دار الأوبرا، وجسر هاربور وبعد نجاح الحملة ومشاركة 2.2 مليون شخص من سكان سيدني، انضمت 400 مدينة لساعة الأرض 2008 منها أتلانتا، وسان فرانسيسكو، وبانكوك وأوتاوا ودبلن وفانكوفر وفينكس وكوبنهاغن ومانيلا وسوفا، وشيكاغو وتل أبيب وتورنتو، وأيضا مدن أسترالية مثل ملبورن وبيرث وبريزبين والعاصمة كانبيرا.

كانت مدينة دبي هي المدينة العربية الأولى التي تشارك في الحملة وذلك عام 2009، تبعتها الرياض عام 2010، وأطفئت أضواء بعض المباني البارزة مثل جسر جولدن جيت في سان فرانسيسكو وبرج سيرز في شيكاغو وملعب سولجر فيلد لكرة القدم وأيضا برج سي إن في تورنتو وبرج العرب في دبي وبرجي المملكة والفيصلية في الرياض.

ومن المقرر أن تكون "ساعة الأرض" يوم السبت في 25 مارس من الساعة 8:30 حتّى 9:30 للدول المُشارِكة، كما أنّها ستكون الذكرى السنويّة الحادية عشرة مُنذ انطلاق الحملة في أستراليا.

جدير بالذكر أن وزارة البيئة ستشارك العالم الاحتفال بالمبادرة العالمية لإطفاء الأنوار، يوم السبت 25 مارس من الساعة 8.30 إلى 9.30، مساءًا من المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، هذا إضافة الى اطفاء الأنوار بعدد من المعالم السياحية الهامة بالمحافظات المصرية، ومنها القلعة والأهرامات وأبي الهول ومكتبة الإسكندرية وقلعة قايتباى وبعض المعابد الأثرية بالأقصر كالكرنك وبعض الفنادق الكبرى، ومشاركة الجهات المختلفة والمجتمع المدني والأفراد. وذلك بهدف توفير استهلاك الطاقة ورفع الوعى بظاهرة التغيرات المناخية ودعم المشاركة الإيجابية للمجتمع فى حماية البيئة من خلال إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة.​