محافظ القاهرة يشدد على متابعة اشتراطات الحماية المدنية بالمدارس

القاهرة - (أ ش أ):

شدد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، على إجراء متابعة لكافة مدارس القاهرة، والتأكد من توافر اشتراطات الحماية المدنية بها وتوافر المعدات اللازمة لسرعة مواجهة أي طارئ مع تدريب الطلاب عمليا على التعامل مع الظرف الطارئ وتوعيتهم بكيفية مواجهة الأزمات والكوارث.

وأصدر المحافظ تعليماته لمديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع غرفة الأزمات بالمحافظة ووزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم وكافة الأجهزة المعنية، لإجراء تجربة عملية تتضمن إخلاء إحدى المدارس خلال الأسبوع الجاري للتعرف على مدى سرعة تلبية هذه الأجهزة في حالة حدوث أي طارئ، وتدريب الطلاب والمدرسين على سرعة إخلاء المبنى دون التعرض للخطر ونقلهم إلى مناطق آمنة، وضمان عدم التزاحم والاندفاع منعا لحدوث أي إصابات، مع تقييم التجربة والتعرف على إيجابياتها وسلبياتها والتعامل معها لتفاديها.

وأشارت فاطمة خضر مدير مديرية التربية والتعليم، إلى أن هذه التجربة تأتي في إطار حرص المحافظة على تعبئة كافة الجهود لإرساء دعائم الأمن وتأمين المدارس والطلاب والعاملين بها، بما يحقق مناخ الطمأنينة والاستقرار للعملية التعليمية بناء على توجيهات وزير التعليم ومحافظ القاهرة، وبالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة والأجهزة التابعة لها مع إدارة الأزمات بالمحافظة ورعاية مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسوف يراعى إخطار الطلاب وأولياء الأمور قبل إجراء التجربة لطمأنتهم.​