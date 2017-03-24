النائب العام المجري يغادر القاهرة بعد زيارة استغرقت 4 أيام

كتب - طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، المستشار بيتر بولت النائب العام المجري، متوجهًا إلى بودابست بعد زيارة لمصر استغرقت ٤ أيام؛ بحث خلالها سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين.

وقالت مصادر أمنية بالمطار، أن النائب العام أنهى إجراءات مغادرته من استراحة كبار الزوار بالمطار على متن الطائرة المتجهة إلى بودابست، وكان في وداعه المستشار نبيل صادق، النائب العام المصري.

ووقع المستشار نبيل صادق ونظيره المجري، مذكرة تفاهم للتعاون القضائي بين النيابة العامة المصرية والمجرية دعمًا للتعاون المشترك، وتعزيزًا للعلاقات بين أعضاء النيابة العامة بين الدولتين، وتبادل الخبرات في المجالات القانونية المشتركة، وتأكيدًا على عمق العلاقات التاريخية والصلات والروابط القانونية بين البلدين وتتويجًا لها.​